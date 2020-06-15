Шевченко: «Все идет к тому, что Якупов вернется в «Нефтехимик» и будет там звездой»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе Наиля Якупова в нижнекамский «Нефтехимик».



«Якупов, конечно, считает, что он до сих пор может кому–то принести пользу, сыграть за сильный клуб, выиграть титул. Но прямо сейчас для него нет места ни в одной из команд, которая бы претендовала на главный трофей. Все идет к тому, что Якупов вернется в «Нефтехимик», подпишет какой–нибудь скромный контракт. И будет главной звездой нижнекамской команды, причем дома с него спрашивать никто не будет», — считает Шевченко.

Напомним, ранее Якупов вначале был обменян из СКА в «Витязь», а накануне стало известно о его переходе в «Амур». Некоторые источники сообщают, что форвард может оказаться в «Нефтехимике».

Подробнее о переходе Якупова в хабаровский клуб и о дальнейших его перспективах можно почитать в материале «Реального времени».