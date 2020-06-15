Источник: «Амур» хочет обменять Наиля Якупова в «Нефтехимик»

Форвард «Амура» Наиль Якупов может быть обменян в нижнекамский «Нефтехимик».

По данным источника, хабаровский клуб планирует обменять первого номера драфта НХЛ 2012 года в один из клубов Восточной конференции КХЛ. С высокой долей вероятности им станет «Нефтехимик».

Напомним, ранее Якупов вначале был обменян из СКА в «Витязь», а накануне стало известно о его переходе в «Амур».

Подробнее о переходе воспитанника нижнекамского хоккея в хабаровский клуб и о дальнейших его перспективах можно почитать в материале «Реального времени».