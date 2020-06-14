В Ростуризме уточнили рекомендации по заселению в гостиницы

Федеральное агентство по туризму пояснило, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак.

Ранее Роспотребнадзор РФ выпустил рекомендаций, согласно которым в гостиницах не следует заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом. В частности, один из пунктов звучит так: «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».

В Ростуризме отметили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, сотрудники гостиниц не будут запрашивать документы, подтверждающие брак при заселении, пишет «РИА Новости».

По итогам апреля 2020 года, который был нерабочим, российский бизнес потерял 3,7 трлн рублей. Оборот за месяц гостиничного бизнеса снизился на 12 млрд рублей.

