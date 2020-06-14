Роспотребнадзор РФ разработал рекомендации по заселению в гостиницы

Роспотребнадзор РФ рекомендовал гостиницам не заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом, так как это создаёт риски инфицирования при тесном контакте, сообщила пресс-служба.



Ранее ведомство опубликовало рекомендации для работы гостиниц, где говорилось, что в гостиницах лучше размещать гостей по одноместным номерам, за исключением семей.

В Татарстане госкомитет по туризму разработал для жителей республики и россиян две программы лояльности с огромными скидками. Также всем туристам, прибывающим в регион, подарят бесплатную двухчасовую пешеходную экскурсию по центру Казани. В более чем 60 кафе и ресторанах Казани, входящих в республиканскую Ассоциацию рестораторов, туристам будут предложены 25%-ные скидки на питание. Подробнее — в материале «Реального времени».

