Российский бизнес потерял за апрель 3,7 трлн рублей

По итогам апреля 2020 года, который был нерабочим, российский бизнес потерял 3,7 трлн рублей. Обороты предприятий упали на 21% по сравнению с мартом, сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Среди отраслей серьезнее всего пострадали междугородные и международные железнодорожные перевозки — их оборот за месяц снизился на 74% (минус 8 млрд рублей). В тройку вошли гостиничный бизнес (-64,7%, или -12 млрд рублей) и предприятия в сфере культуры, спорта и развлечений (-64%, -18 млрд рублей).

Далее идут производство автомобилей (-57,6%, -143 млрд рублей), оптовая и розничная торговля автомобилями (-49,3%, -346 млрд рублей), перевозки наземным транспортом (включает весь общественный транспорт и такси; -46,6%, -19 млрд рублей), производство прочих готовых изделий (ювелирные украшения, музыкальные инструменты, спортинвентарь, игрушки, медоборудование; -44,9%, -9 млрд рублей), образовательные услуги (-44,8%, -21 млрд рублей), общественное питание (-44,6%, -39 млрд рублей), добыча нефти и газа (-44,2%, -324 млрд рублей).

В середине мая стало известно, что торговые центры Татарстана потеряли 97% доходов и не могут платить по кредитам.