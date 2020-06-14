Путин — о расизме: «Представьте: у нас татар должны лечить только татары»

Президент России Владимир Путин осудил расизм и снос памятников в Европе и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.

«Во всяком случае, это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. Я не случайно подвел эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь», — отметил глава государства в интервью программе «Москва.Кремль.Путин».

Путин обратил внимание на то, что сила России и заключается в силе многонационального государства и народе.

Напомним, что протесты против расизма начались в США и проходят с конца мая после того, как в Миннеаполисе полицейские при задержании подозреваемого превысили свои полномочия и убили афроамериканца Джорджа Флойда. Почти 80% американцев считают протесты вышедшими из-под контроля.

Протесты начались и в других странах. Так, в столице Франции участники манифестации против расизма и насилия со стороны полиции начали беспорядки. В стражей порядка полетели петарды, бутылки, также пострадали витрины некоторых магазинов.

