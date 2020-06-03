Опрос: в конфликте из-за убийства афроамериканца в США россияне чаще поддерживают протестующих, чем власти

26% россиян внимательно следят за новостями о протестах в США, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими, еще 36% знают о ситуации в общих чертах. Об этом говорится в результатах опроса портала SuperJob, который был проведен 2—3 июня среди 1600 совершеннолетних россиян из 296 населенных пунктов.

Подчеркивается, что осведомленные о погромах россияне чаще поддерживают протестующих, чем власти — 36% против 10%.



За новостями чаще следят мужчины, чем женщины (27 и 24% соответственно). Наиболее же осведомлены о ситуации в США россияне старше 45 лет — 34% внимательно следят за новостями.



На данный момент в США проходят акции протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского. Беспорядки уже сопровождаются погромами магазинов, поджогами машин и случаями нападения на полицейских.

В соцсетях пользователи начали публиковать черный квадрат в поддержку протестующих в США и в знак солидарности с кампанией по недискриминации, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проводить параллели между превышением полномочий полицейскими в США и аналогичными случаями в России не стоит.

