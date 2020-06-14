В Париже прошли беспорядки после манифеста против расизма

В столице Франции участники манифестации против расизма и насилия со стороны полиции начали беспорядки. В стражей порядка полетели петарды, бутылки, также пострадали витрины некоторых магазинов.

Участники шествия были возмущены решением полиции запретить марш у Парижской национальной оперы. Жандармы выставили металлические ограждения с заявлением, что все желающие могут пройти на любую улицу, кроме бульвара Сен-Мартен и улицы Тампль.

Организаторы обвинили стражей порядка в попытке накалить обстановку. Через час манифестанты начали закидывать жандармов булыжниками и петардами, поджигать урны и разбивать витрины магазинов, передает ТАСС.



Напомним, что протесты против расизма начались в США и проходят с конца мая после того, как в Миннеаполисе полицейские при задержании подозреваемого превысили свои полномочия и убили афроамериканца Джорджа Флойда. Почти 80% американцев считают протесты вышедшими из-под контроля.

