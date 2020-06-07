Опрос: почти 80% американцев считают протесты Black lives matter вышедшими из-под контроля

Данные опроса, проведенного в США, показали: почти 80% респондентов считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля. При этом насилие со стороны полицейских беспокоит их гораздо больше, чем насилие на уличных акциях.

Среди сторонников Республиканской партии обстоятельства гибели Джорджа Флойда и полицейское насилие важнее для 52% опрошенных.

А из респондентов, поддерживающих Демократическую партию, таких оказалось около 81%.

В США с конца мая проходят уличные протесты и массовые беспорядки. Выступления против расизма начались после того, как в Миннеаполисе полицейские при задержании подозреваемого превысили свои полномочия и убили афроамериканца Джорджа Флойда.

