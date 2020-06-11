ЦИК Татарстана рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

ЦИК Татарстана обеспечит всех участников голосования по поправкам в Конституцию РФ — и голосующих, и членов избирательных комиссий — средствами индивидуальной защиты.

Для членов избиркомов, которые будут выезжать к татарстанцам, выбравшим надомное голосование, предусмотрены медицинские халаты и дезинфекция транспортных средств.

Также в ЦИК РТ сформировали обязательный набор средств для членов комиссий и голосующих граждан. На одного члена УИК в день полагается четыре маски, четыре пары латексных перчаток и антисептики. В целом на весь период работы на каждый участок поставят 14 литров дезинфицирующих средств для рук.

Участковые избиркомы начнут принимать граждан уже с 16 июня. Напомним, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией голосование начнется за шесть дней до основной даты.

Напомним, во время голосования по поправкам в Конституцию промежуточные итоги подводиться не будут.