Биолог назвал скрытые симптомы коронавируса

Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшения функции почек. Об этом предупредила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Она обратила внимание на то, что в основном бессимптомными больными становятся молодые люди и они не попадают в зону внимания врачей. Но они обращаются к специалистам по другому поводу — например, нужно было проверить поджелудочную железу, сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких.

По словам Барановой, это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью спирометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе.

Уточняется, что заболевший COVID-19 может не замечать и снижения функции почек. Это можно узнать, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию, пишет «РИА Новости».

Ранее Роспотребнадзор РФ выбрал Татарстан в числе 22 российских субъектов как пилотный регион для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. В июне ведомство проведет исследования на наличие антител у 2,8 тыс. человек семи возрастных категорий в 16 районах республики.

