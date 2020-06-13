В Челнах утвердили перечень мест, где купаться запрещено

Исполком Набережных Челнов утвердил перечень мест, где запрещено купаться. Так, для отдыха нельзя использовать дикие пляжи.

В списке мест, где не стоит купаться, попали четыре купальных места на реке Мелекеска: возле санатория «Жемчужина», у Колокольного моста, за бассейном «Дельфин», в районе остановки «Центральная».

Также опасными местами для отдыха власти признали купальни у грузового порта, лодочной станции «Маяк» и у набережной имени Табеева. Помимо этого, в список несанкционированных пляжей вошли берег озера Лесное, около 44-го комплекса, и пляж на реке Малая Шильна, у 48-го комплекса, пишет «Татар-информ».



Отметим, что сейчас пляжи и места массового отдыха у воды в Татарстане закрыты для посещения в связи с ограничениями, связанными с неблагополучной санэпидобстановкой. На пляжах на мачтах должен быть поднят черный шар, запрещающий купание.

