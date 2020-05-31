Сезон сдвигается: на пляжах Татарстана поднимут черный шар, запрещающий купание
В Татарстане пляжный сезон откроется позже заявленной даты 1 июня. Это связано с санэпидобстановкой.
В МЧС Татарстана предупредили, что сейчас пляжи и места массового отдыха у воды закрыты для посещения в связи с ограничениями, связанными с неблагополучной санэпидобстановкой. На пляжах на мачтах должен быть поднят черный шар, запрещающий купание.
За купание в неположенных и необорудованных местах можно получить штраф.
Отметим, что с сегодняшнего дня на пляжах республики дежурят патрули из-за угрозы распространения коронавируса.
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