В Казани экологи снова проверят воздух после взрыва на газораспределительной станции

Фото: Минэкологии РТ

На место взрыва на газораспределительной станции еще раз выехала передвижная экологическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проб производится в онлайн-режиме. Это значит, что результаты будут немедленно загружены в систему. Экологи получат подробную информацию о концентрации каждого вещества в воздухе.

О результатах сообщат дополнительно.

Ранее проводились пробы воздуха на улице Химиков. Результаты анализов ПЭЛ показали, что предельно допустимые концентрации в селитебной зоне не превышены. Однако корреспондент «Реального времени», будучи на расстоянии двух километров от места взрыва, обратил внимание на распространяющийся запах газа.