В Казани экологи снова проверят воздух после взрыва на газораспределительной станции
На место взрыва на газораспределительной станции еще раз выехала передвижная экологическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отбор проб производится в онлайн-режиме. Это значит, что результаты будут немедленно загружены в систему. Экологи получат подробную информацию о концентрации каждого вещества в воздухе.
О результатах сообщат дополнительно.
Ранее проводились пробы воздуха на улице Химиков. Результаты анализов ПЭЛ показали, что предельно допустимые концентрации в селитебной зоне не превышены. Однако корреспондент «Реального времени», будучи на расстоянии двух километров от места взрыва, обратил внимание на распространяющийся запах газа.ОбществоПроисшествия Татарстан
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