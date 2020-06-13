Экологи отрицают превышение запахов, превышающих допустимые нормы, на месте взрыва в Казани

Фото: МЧС по РТ

Лаборатория Министерства экологии РТ подтвердила отсутствие запахов превышающих допустимые нормы. Об этом «Реальному времени» сообщил и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Марат Рахматуллин.

Ранее собственный корреспондент издания отметил, что в радиусе нескольких километров Казанской кустовой базы, где произошел взрыв и сейчас идет пожар, распространяется запах газа.



Напомним, что после взрыва сотрудники Минэкологии Татарстана замерили концентрацию вредных веществ после взрыва газа в Кировском районе Казани. Сообщалось, что превышений не выявлено.

