Около Казанской кустовой базы распространяется запах газа

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В радиусе нескольких километров вокруг Казанской кустовой базы, где произошел взрыв и сейчас идет пожар, распространяется запах газа. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Само место происшествия на данный момент оцеплено полицией. На место не пускают ни гражданских людей, ни прессу. Это объясняют обеспечением безопасности. Судя по тому, что запах газа распространяется на пару километров, возле места происшествия можно получить отравление.



«Реальное время» следит за развитием событий.