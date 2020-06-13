МЧС по РТ: пожар на газораспределительной станции в Казани локализован

Фото: МЧС по РТ

Пожар на газораспределительной станции был локализован. Об этом «Реальному времени» сообщили в МЧС по РТ.

Локализация пожара зафиксирована в 10.40, сообщил и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Марат Рахматуллин.



В ведомстве также подчеркнули, что режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» введен для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации. В этом случае ЧС носит локальный характер и не влияет на жизнь города.

«На территории города режим ЧС не вводился», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в 7.00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на месте тушения пожара на Казанской кустовой базе.



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