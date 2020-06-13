В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на Казанской кустовой базе

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На 7.00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на месте тушения пожара на Казанской кустовой базе. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по РТ, которое также опубликовало утренние снимки с тушения пожара.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 кубических метров, в каждой группе по восемь резервуаров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

На месте пожара разворачивались штаб пожаротушения и оперативная группа. Всего привлекалось 199 человек и 58 единиц техники, из которых от МЧС России 116 человек и 32 единицы техники, в том числе беспилотник.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа представителей Следственного комитета России, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории по выяснению причин и обстоятельств возникновения ЧС.

«На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по ГПС) Константин Чанышев.

«Реальное время» следит за ситуацией.