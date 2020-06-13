Бояринцев и Кафанов успешно сдали экзамен на тренерскую категорию PRO

Бывший тренер «Рубина» Виталий Кафанов и экс-игрок казанцев Денис Бояринцев успешно сдали экзамен на получение высшей тренерской категории PRO.

«Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов», — сказал генеральный директор академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.



Среди не сумевших сдать экзамен с первого раза оказались двое — Игорь Пывин и Александр Щеголев. Им предстоит пересдача через полгода.

Отметим, что у Кафанова уже была тренерская лицензия PRO, которая действовала до конца прошлого года.

Ранее Кафанов входил в тренерский штаб бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева. Сейчас он работает вместе с Валерием Карпиным в «Ростове».

Денис Бояринцев вошел в тренерский штаб челнинского «КАМАЗа» нынешней зимой вместо Сергея Попкова, перешедшего на работу в «Тюмень».



Сезон-2019/20 он начинал на посту главного тренера ивановского «Текстильщика». После первой части чемпионата ФНЛ Бояринцев был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. После 25 туров ивановский клуб с 17 очками занимает 19-ю строчку турнирной таблицы.