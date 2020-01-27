Денис Бояринцев вошел в тренерский штаб «КАМАЗа»

Экс-футболист «Рубина» и московского «Спартака» Денис Бояринцев вошел в тренерский штаб Михаила Белова в «КАМАЗе». Об этом сообщает пресс-служба челнинского клуба.

Нынешний сезон Бояринцев начинал на посту главного тренера ивановского «Текстильщика». После первой части чемпионата ФНЛ он был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. После 25 туров ивановский клуб с 17 очками занимает 19-ю строчку турнирной таблицы.

За свою тренерскую карьеру Бояринцев также работал в молодежной команде «Торпедо» и новотроицкой «Носте».

Напомним, ранее стало известно об уходе старшего тренера «КАМАЗа» Сергея Попкова.