В Казани день России прошел в формате дворового праздника — видео

В казанском ЖК «Арт Сити» прошел дворовый праздник в честь Дня России. Концерт шел с утра и собрал совершенно разные форматы и стили, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Как только первые звуки появились, я сразу обрадовалась и вышла», — рассказала жительница жилого комплекса Тамара Иванова.

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов согласился, что многие казанцы хотели бы отметить День России одним массовым мероприятием. Но коронавирусные ограничения показали, что есть и другие способы отметить это событие. И дворовый праздник — один и них.