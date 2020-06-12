Платный вход в Успенский собор в Свияжске объяснили долгами за коммунальные платежи

В соцсетях накануне появилась информация о том, что в Свияжске вход в Успенский собор XVI века стал платным. Очевидцы выложили в Сети фотографию объявления на дверях собора, где говорилось, что 100 рублей — это пожертвование на возрождение Свияжской обители.

«В Свияжске вход в собор, который под охраной ЮНЕСКО, стал вдруг платным. Нам пояснили, что решили брать деньги в связи с тем, что нет денег. При этом картой не оплатить, дают какую-то бумажку как билетик. Но это все называется, конечно, «пожертвование». Только вот без пожертвования вас никто не пустит в дом божий», — написали очевидцы.

Наместник Свияжского монастыря иеромонах Симеон (Кулагин) опроверг сообщения, что вход в Успенский собор платный. По его словам, если человек не может оставить 100 рублей, то вход для него совершенно бесплатный.

«Не секрет, что два с половиной месяца, когда из-за пандемии коронавируса монастырь был закрыт, доходов не было совсем, и за коммунальные платежи накопились большие долги. Мы попросили прихожан при желании внести пожертвования, чтобы скорее расплатиться с долгами», — сказал наместник монастыря ИА «Татар-информ».

Он добавил, что Успенский собор открыт для посещения с 13 июня.

