Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в первом квартале

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам первого квартала 2020 года самую высокую зарплату получали работники в финансовой и страховой отрасли — 106,6 тыс. рублей. Об этом сообщает RT на основе данных Росстата.

Далее идут добыча полезных ископаемых (85,6 тыс. рублей), деятельность в области информации и связи (81 тыс. рублей), профессиональная, научная и техническая сферы (73,4 тыс. рублей) и транспортировка и хранение (51 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты в январе — марте получали работники гостиниц и предприятий общественного питания — 29 тыс. рублей, работники сельского хозяйства (30,9 тыс. рублей), в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (35,1 тыс. рублей).

Средняя зарплата в I квартале по России составила 48,3 тыс. рублей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Казани работодатели предлагают самые высокие зарплаты менеджерам по продажам и риелторам. В этих сферах обещают доход в районе 120—150 тысяч рублей в месяц.