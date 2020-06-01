Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Казани

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани работодатели предлагают самые высокие зарплаты менеджерам по продажам и риелторам. В этих сферах обещают доход в районе 120—150 тысяч рублей в месяц.

Так, вакансия риелтора с зарплатой до 150 тысяч предполагает оклад и проценты с заключенных сделок. Такие же условия касаются менеджеров по продажам металлопроката, которым обещают до 120 тысяч рублей при достаточном количестве заключенных сделок.

По данным сервиса Работа.ру, далее следуют водители такси. Им обещают доход в 100—120 тысяч рублей, в зависимости от наличия личного автомобиля.

На 100 тысяч рублей приглашают и каменщиков. От них требуются знание технологии работы, умение разбираться в материалах, сухих смесях и опыт работы не менее 1 года.

При этом портал отмечает растущую популярность вакансий с удаленной работой. Доля откликов по ним выросла с 1,3% в марте до 9,4% в апреле. А вот по откликам на вакансии полного рабочего дня наблюдается сокращение с 44,9% в марте до 32,5% в апреле.