Прокурор Татарстана поручил провести проверку по факту взрыва в Казани
Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку по факту взрыва на Казанском газохранилище.
На место выехали прокурор Казани Олег Дроздов и и. о. прокурора Московского района Марат Мустафин.
«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.
Напомним, сегодня на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв одной из емкостей со сжиженным газом. Звук был слышен далеко за пределами промзоны, а начавшемуся пожару присвоили четвертый класс опасности. «Реальное время» выедет трансляцию событий.
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