МЧС: угрозы распространения пожара нет
В татарстанском главке МЧС заверили, что угроза новых взрывов на базе «Газпрома» миновала. Огонь не доберется до других хранилищ сжиженного газа.
«Угроз распространения пожара нет, он тушится, цистерны с газом охлаждаются», — рассказал и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Марат Рахматуллин.
Он добавил, что четвертый уровень сложности пожара сохраняется.
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