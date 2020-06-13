МЧС: угрозы распространения пожара нет

В татарстанском главке МЧС заверили, что угроза новых взрывов на базе «Газпрома» миновала. Огонь не доберется до других хранилищ сжиженного газа.

«Угроз распространения пожара нет, он тушится, цистерны с газом охлаждаются», — рассказал и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ Марат Рахматуллин.

Он добавил, что четвертый уровень сложности пожара сохраняется.

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