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«Нефтехимик» опубликовал видео-поздравление с отрывками из фильма «Брат-2»

16:31, 12.06.2020
«Нефтехимик» опубликовал видео-поздравление с отрывками из фильма «Брат-2»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» опубликовал видео-поздравление с Днем России в своих социальных сетях.

«С Днем России! Счастья вам и процветания!» — написано на видеокадрах. В качестве основного видеоряда пресс-служба нижнекамцев использовала отрывок из знаменитого российского фильма «Брат-2", где мальчик читает стихотворение «Родное».

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о расставании с пятью футболистами. Также команду может покинуть лидер нижнекамских атак Мераби Уридия. Форвардом интересуется клуб из РПЛ «Тамбов».

СпортФутбол Татарстан
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