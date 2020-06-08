«Нефтехимик» объявил об уходе пяти футболистов

Футбольный клуб «Нефтехимик» объявил о расставании сразу с пятью игроками основного состава команды.

По взаимному соглашению сторон Нижнекамск покидают футболисты Андрей Киреев, Раиль Абдуллин, Фарход Васиев, Роман Акбашев и Михаил Соловьев.

«Футбольный клуб «Нефтехимик» благодарен всем этим игрокам за яркие моменты их карьеры, вписанные в историю нашего клуба. Желаем вам успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Абдуллин был арендован из «Рубина» в начале прошедшего сезона ФНЛ и, скорее всего, вернется в расположение казанской команды.