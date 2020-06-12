Новости спорта

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Видео с короткой программой Загитовой набрало почти 10 млн просмотров

15:14, 12.06.2020
Видео с короткой программой Загитовой набрало почти 10 млн просмотров
Фото: vk.com/eteritutberidze

Видео с короткой программой олимпийской чемпионки Алины Загитовой набрало почти 10 миллионов просмотров на Youtube.

На данный момент прокат короткой программы «Черный лебедь» на чемпионате Европы 2018 года имеет 9 529 460 просмотров. Видео было загружено в январе два года назад.

Отметим, что на проходившем тогда в Москве европейском первенстве Загитова впервые стала победительницей чемпионата Европы. Спустя месяц она стала олимпийской чемпионкой, победив на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.

Ранее другое видео с участием Загитовой набрало 22 млн просмотров в Тик Токе.

СпортФигурное катание
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем