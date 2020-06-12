Видео с короткой программой Загитовой набрало почти 10 млн просмотров
Видео с короткой программой олимпийской чемпионки Алины Загитовой набрало почти 10 миллионов просмотров на Youtube.
На данный момент прокат короткой программы «Черный лебедь» на чемпионате Европы 2018 года имеет 9 529 460 просмотров. Видео было загружено в январе два года назад.
Отметим, что на проходившем тогда в Москве европейском первенстве Загитова впервые стала победительницей чемпионата Европы. Спустя месяц она стала олимпийской чемпионкой, победив на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.
Ранее другое видео с участием Загитовой набрало 22 млн просмотров в Тик Токе.СпортФигурное катание
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