Видео с короткой программой Загитовой набрало почти 10 млн просмотров

Видео с короткой программой олимпийской чемпионки Алины Загитовой набрало почти 10 миллионов просмотров на Youtube.

На данный момент прокат короткой программы «Черный лебедь» на чемпионате Европы 2018 года имеет 9 529 460 просмотров. Видео было загружено в январе два года назад.

Отметим, что на проходившем тогда в Москве европейском первенстве Загитова впервые стала победительницей чемпионата Европы. Спустя месяц она стала олимпийской чемпионкой, победив на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.

Ранее другое видео с участием Загитовой набрало 22 млн просмотров в Тик Токе.