Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера «Лара Крофт» олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил фан-клуб фигуристки.
Отрывок был выложен в аккаунте teamzagitova в социальной сети TikTok и моментально начал приобретать популярность. На данный момент запись успела собрать более 22,1 млн просмотров и свыше 400 тысяч лайков.
Отметим, что все остальные видео в данном аккаунте собирали не более пары десятков тысяч просмотров.
Ранее Загитову признали олимпийской иконой стиля. В финале голосования российская спортсменка уверенно одолела американского фигуриста Джонни Вейра.СпортФигурное катание
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым