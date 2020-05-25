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Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok

13:11, 25.05.2020
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Фото: vk.com/ska

Видеофрагмент из показательного номера «Лара Крофт» олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил фан-клуб фигуристки.

Отрывок был выложен в аккаунте teamzagitova в социальной сети TikTok и моментально начал приобретать популярность. На данный момент запись успела собрать более 22,1 млн просмотров и свыше 400 тысяч лайков.

Отметим, что все остальные видео в данном аккаунте собирали не более пары десятков тысяч просмотров.

Ранее Загитову признали олимпийской иконой стиля. В финале голосования российская спортсменка уверенно одолела американского фигуриста Джонни Вейра.

Фото: Скриншот
СпортФигурное катание
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