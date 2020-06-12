Минниханов вручил Салавату орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

В пятницу, 12 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил госнаграды республики и Российской Федерации 19 отличившимся татарстанцам. Например, певец Салават Фатхутдинов получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Артист был награжден орденом в январе этого года. Аналогичной награды удостоился и гендиректор Казанского Гипронииавиапром Тихомиров Борис Иванович, передает пресс-служба президента РТ.

Также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев получил Почетную грамоту президента РФ, подписанную Владимиром Путиным. Эта награда досталась чиновнику «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Старший мастер Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства Виктор Пивсаев удостоился звания «Заслуженный мастер по профессиональному мастерству РФ».

Участник Великой Отечественной войны Лукман Гареев посмертно награжден Орденом Славы III степени. Награду за ветерана получила его дочь Нурмина Нуруллина.

«Хочу поздравить всех с заслуженными наградами, поблагодарить за вклад в развитие родной республики и Российской Федерации, пожелать крепкого здоровья, новых свершений в труде и творчестве, благополучия и счастья. Уверен, эти награды станут серьезным стимулом для вашей дальнейшей работы», — заключил Минниханов.