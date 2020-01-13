Минниханов наградил Салавата Фатхутдинова орденом «За заслуги перед республикой Татарстан»
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» художественного руководителя ГБУ «Молодежный центр «Салават» Салавата Фатхутдинова.
Награда присуждена за «значительный вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность», сообщается в документе.
Указ был опубликован 10 января.ОбществоВластьКультура Татарстан
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