Путин наградил мэра Челнов Почетной грамотой
Президент России Владимир Путин наградил мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева Почетной грамотой.
Награда вручена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Напомним, что в октябре прошлого года Путин подписал указ о награждении Магдеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.ОбществоВласть Татарстан
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