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Путин наградил мэра Челнов Почетной грамотой

10:25, 17.12.2019
Путин наградил мэра Челнов Почетной грамотой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин наградил мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева Почетной грамотой.

Награда вручена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в октябре прошлого года Путин подписал указ о награждении Магдеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ОбществоВласть Татарстан
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