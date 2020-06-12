Татарина в тюбетейке и с гармошкой изобразили на стартовой странице Google

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Google выпустил праздничный дудл ко Дню России — татарин на нем изображен в тюбетейке и с гармошкой в руках. Его нарисовала художница Олеся Щукина.

На картинке изображены жители разных национальностей с музыкальными инструментами: свистулькой, шаманским бубном, гармошкой и ложками. «По задумке автора, праздничный логотип изображает разнообразие народов России и то, что их объединяет, — музыку», — цитирует ТАСС пресс-релиз корпорации.

Художница описывает свои героев как «стилизованных персонажей из геометрических фигур, масс и линий, которые, тем не менее, остаются узнаваемыми характерами».

Сегодня отмечается День России. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником.

