Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики по случаю Дня России. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как говорится в поздравлении, в новых условиях, связанных нарастанием международной напряженности, Россия демонстрирует усиление своих позиций.

«Зримые перемены в экономике и социальной сфере, успешное преодоление вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, укрепление могущества страны обеспечивают авторитет Российской Федерации, являются предметом гордости и уверенности в завтрашнем дне», — сказал Минниханов.

Россия, по его словам, всегда была уникальным сообществом народов, культур, религий. Это делает нас более сильными и конкурентными. А общероссийское голосование по поправкам к Конституции России станет «новым импульсом для развития страны как социального государства».

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. «Реальное время» подготовило материал, как в российских регионах будут отмечать праздник в условиях пандемии коронавируса.

