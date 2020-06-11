В экспертно-судейскую комиссию РФС вошли два иностранца

В экспертно-судейскую комиссию РФС вошли два иностранца — бывшие арбитры мирового уровня Франк де Блекере и Вольфганг Штарк. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«По сравнению с прошедшей частью сезона состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) изменился. В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты — Франк де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии. Мы уверены, что их опыт будет востребован в работе ЭСК», — приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».



По его мнению, подобный шаг позволит поднять уровень независимости и беспристрастности судейского комитета при рассмотрении спорных эпизодов.

Напомним, в начале января нынешнего года новым руководителем департамента судейства стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Занимавший эту должность ранее Сергей Егоров возглавил федерацию футбола Мордовии.