Экс-глава департамента судейства РФС Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии

Накануне на очередной конференции Федерации футбола Мордовии был выбран новый президент организации, сообщает ИА «МордовМедиа».

По итогам выборов им стал Александр Егоров, ранее возглавлявший департамент судейства и инспектирования РФС. На этом посту он сменил Александра Яшкова, погибшего в середине декабря в ДТП.

Егоров был единственным кандидатом на данную должность.

О поставленных перед новым главой Федерации задачах и целях не сообщается.

Местный клуб «Мордовия» выступает в нынешнем сезоне в ФНЛ, где занимает 18-ю строчку в турнирной таблице и имеет большие задолженности по зарплате игрокам.