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Экс-глава департамента судейства РФС Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии

10:28, 20.02.2020
Экс-глава департамента судейства РФС Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии
Фото: rfs.ru

Накануне на очередной конференции Федерации футбола Мордовии был выбран новый президент организации, сообщает ИА «МордовМедиа».

По итогам выборов им стал Александр Егоров, ранее возглавлявший департамент судейства и инспектирования РФС. На этом посту он сменил Александра Яшкова, погибшего в середине декабря в ДТП.

Егоров был единственным кандидатом на данную должность.

О поставленных перед новым главой Федерации задачах и целях не сообщается.

Местный клуб «Мордовия» выступает в нынешнем сезоне в ФНЛ, где занимает 18-ю строчку в турнирной таблице и имеет большие задолженности по зарплате игрокам.

СпортФутбол
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