Департамент судейства РФС возглавил иностранец

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил о кадровых назначениях в руководящих должностях двух департаментов — судейства и инспектирования.

Новым руководителем департамента судейства стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса.

Отметим, что венгр объявил о завершении своей судейской карьеры в конце 2019 года. 44-летний Кашшаи запомнился работой в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед», а также на матчах ЧМ-2010 и Евро-2012 и 2016.

61-летний Фурса начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.