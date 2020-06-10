Лишат ли Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана?

«Надо начинать с заявления о возбуждении уголовного дела»

Сегодня в Казани активистка провела одиночный пикет у входа в Минкульт Татарстана с требованием лишить актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Республики Татарстан. Обращение на плакате было адресовано лично министру культуры республики.

Глава Минкульта РТ Ирада Аюпова прокомментировала «Реальному времени» эту ситуацию. «Да, я спустилась вниз, спросила у охранника, был ли пикет. Пикет состоял в том, что девушка сфотографировалась с плакатом и ушла. Это все содержание пикета. Мы даже не успели на эту ситуацию отреагировать», — сказала Ирада Хафизяновна.

Она объяснила нашему изданию, что министр культуры не может лишить какого-либо артиста звания, которое присуждается указом президента республики. «Решение о присуждении звания принимается указом президента Республики Татарстан. В данной ситуации если активистка считает, что было совершено уголовно наказуемое преступление, то есть 49-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение звания и государственных наград. Наверное, тут надо начинать с заявления о возбуждении уголовного дела...» — сказала министр.

Фото Максима Платонова

Аюпова подчеркнула, что любое насилие — это всегда зло. «Что я думаю о Башарове? С точки зрения творчества он, безусловно, достоин звания, с точки зрения личности — не мне судить… Кто не без греха?» — сказала она.

По ее мнению, противостоять физическому насилию можно в правовом поле: «Есть Уголовный кодекс».

«Сфотографировалась с плакатом и ушла»

Сегодня утром казанские соцсети облетела новость об одиночном пикете с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана. Его провела известная в Казани блогер и активистка, которая ведет в «Инстаграме» блог elza_zaza. На фотографии активистка стоит у входа в Минкульт и держит в руках табличку с надписью: «Министр культуры РТ! Требую лишить звания «Заслуженный артист Республики Татарстан» тирана М. Башарова».

И это не первый подобный призыв к властям республики. После того как Башаров публично признался в насилии в семье, в Сети появилась петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста РТ и Государственной премии РФ. Она собрала почти 80 тыс. подписей.

В мае одна из бывших жен Башарова, Елизавета Шевыркова, заявила, что он, будучи пьяным, избивал ее на третьем месяце беременности.

Сам Башаров уверен, что его не лишат званий и премии. «Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает», — сказал артист.



Лилия Ахкиямова