Канделаки: «Никаких незаконных поблажек Михаил Ефремов не получит. А законные получит»

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала ДТП с участием актера Михаила Ефремова «точкой невозврата» в его жизни.

«Я уверена, все обстоятельства этого дела будут расследованы. Никаких незаконных поблажек Михаил Ефремов не получит. А законные получит. И это справедливо», — цитирует ее RT.

«Не соглашусь я и с теми, кто считает, что его заслуги должны стать индульгенцией. За нас с вами — и это большой плюс — такие вопросы решает суд. Мы можем расстраиваться, осуждать или не судить, сопереживать семье Сергея Захарова и/или семье Михаила Ефремова. Но не нам с вами вписывать наказание в приговор. И тот, кто торопится вырвать ручку из руки судьи, — неумный человек», — отметила Канделаки.

Вчера Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения. ДТП с участием заслуженного артиста России случилось позавчера. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого умер.