Талия Минуллина объяснила увеличение штата АИР тем, что привлечение инвестиций приобретает особую значимость

Правительство Татарстана увеличило предельную численность работников аппарата Агентства инвестиционного развития на треть — с 30 до 40 человек. Глава АИР Талия Минуллина объяснила это тем, что сейчас инвестиционная деятельность приобретает особую значимость.

Кроме того, в АИР увеличили фонд оплаты труда по должностным окладам — с 156 тыс. до 865,4 тыс. рублей. Минуллина ответила «Коммерсанту.Казань», что зарплата ее сотрудников такая же, как и у других госслужащих Татарстана, при этом компетенций для работы в АИР нужно намного больше.

Известно, что пост третьего заместителя займет начальник информационно-аналитического отдела АИР Марина Епифанцева.

