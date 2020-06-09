Полиция завела уголовное дело на актера Михаила Ефремова

В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Москве, виновником которого стал актер Михаил Ефремов. В полиции не указывают имя подозреваемого, однако все обстоятельства соответствуют прогремевшей вчера аварии.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.

UPDT: Водитель, отечественного авто, в которое врезался актер сконяался в больнице, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу. Суда по появившимся в Сети видео с места происшествия, актер был сильно пьян.