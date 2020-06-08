«Логика непонятна». Захаркин прокомментировал изменения в «Салавате Юлаеве»

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин в разговоре с «Реальным временем» прокомментировал последние изменения в уфимском клубе.

«Там [в «Салавате Юлаеве»] в руководстве постоянно новые люди, и непонятна логика принимаемых решений», — сказал Захаркин.

Напомним, руководство «Салавата Юлаева» не стало продлевать контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным, показавшим лучший результат клуба за последние 8 лет. Вместо него рулевым на следующий сезон назначен Томи Ламса. Ранее он входил в тренерский штаб Цулыгина.