«Логика непонятна». Захаркин прокомментировал изменения в «Салавате Юлаеве»
Бывший тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин в разговоре с «Реальным временем» прокомментировал последние изменения в уфимском клубе.
«Там [в «Салавате Юлаеве»] в руководстве постоянно новые люди, и непонятна логика принимаемых решений», — сказал Захаркин.
Напомним, руководство «Салавата Юлаева» не стало продлевать контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным, показавшим лучший результат клуба за последние 8 лет. Вместо него рулевым на следующий сезон назначен Томи Ламса. Ранее он входил в тренерский штаб Цулыгина.СпортХоккей Башкортостан
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