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Томи Ламса — новый главный тренер «Салавата Юлаева»

17:51, 30.04.2020
Томи Ламса — новый главный тренер «Салавата Юлаева»

Финский специалист Томи Ламса назначен новым главным тренером «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ранее он входил в тренерские штабы прежних рулевых «юлаевцев» Николая Цулыгина и Эркки Вестерлунда. В уфимском клубе он работает с 2017 года и отвечал за организацию нападения и реализации большинства.

На этом посту он сменит Цулыгина, который останется в тренерском штабе Ламсы.

Отметим, что Ламса вместе с легионерами «Салавата Юлаева» покинул Россию еще до официального завершения плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

СпортХоккей Башкортостан
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