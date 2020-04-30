Томи Ламса — новый главный тренер «Салавата Юлаева»

Финский специалист Томи Ламса назначен новым главным тренером «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ранее он входил в тренерские штабы прежних рулевых «юлаевцев» Николая Цулыгина и Эркки Вестерлунда. В уфимском клубе он работает с 2017 года и отвечал за организацию нападения и реализации большинства.

На этом посту он сменит Цулыгина, который останется в тренерском штабе Ламсы.

Отметим, что Ламса вместе с легионерами «Салавата Юлаева» покинул Россию еще до официального завершения плей-офф КХЛ из-за коронавируса.