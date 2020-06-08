В Агрызском районе произошел разлив нефтепродуктов

В Агрызском районе Татарстана в середине мая произошел разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 80,4 кв. м, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Факт порчи земель обнаружили инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. ЧП произошло при несанкционированной перекачке битума, на место вызвали сотрудников полиции.

Личность нарушителя установлена, по решению Агрызского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ. Виновник происшествия заплатит штраф в размере 156 тыс. рублей.

В конце мая в Норильске произошел разлив топлива. Площадь разлива составила 180 тыс. кв. метров. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин призвал подготовить законопроект для предотвращения разливов нефтепродуктов.

