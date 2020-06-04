Площадь разлива топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. метров

Общая площадь разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В сообщении уточняется, что, по данным на 2 июня, загрязнен нефтепродуктами участок от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установили пояса из заградительных бонов. Они сдерживают распространение пятна.

ЧП произошло 29 мая. Из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, пишут «Известия». Разлилось 20 тыс. т топлива. Собрали 100 т нефтепродуктов.

Вчера, 3 июня, президент России Владимир Путин провел совещание по инциденту. Он был возмущен, что два дня ЧП скрывали — информация о происшествии поступила в МЧС 31 мая. Все это время руководство НТЭК пыталось своими силами ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.

«Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?» — спросил Путин.



Он согласился, что в Норильске нужно объявить чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, пишет «РИА Новости». Что именно будет сделано, не уточняется.

