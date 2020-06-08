Мишустин поручил подготовить законопроект для предотвращения разливов нефтепродуктов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки разработать законопроект, рассчитанный на предотвращение разливов нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, внести изменения в природоохранное законодательство потребовал президент России Владимир Путин. Поправки должны быть представлены в Госдуму до окончания текущей парламентской сессии.



Такое решение принято после аварии в Норильске, где произошла утечка дизельного топлива. Площадь разлива составила 180 тыс. кв. метров.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на днях заявила, что ответственность за причинение вреда экологии должна быть ужесточена. Она сообщила, что ведомство обратится в кабмин России с соответствующей инициативой.

