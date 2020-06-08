РФС попросил правительство предоставить льготы клубам

Российский футбольный союз (РФС) направил предложения правительству РФ о предоставлении различных льгот российским клубам. Об этом заявил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

«РФС обратился в правительство РФ с рядом предложений, а их порядка 14, по предоставлению различных льгот футбольным клубам как в краткосрочном периоде, чтобы помочь им преодолеть последствия пандемии, так и в долгосрочном», — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

По его словам, это обусловлено тем, что клубы начали испытывать тяжелое финансовое положение из-за пандемии коронавируса. Также Митрофанов рассказал о причинах возобновления сезона в РПЛ. Он подчеркнул, что доходность футбольных клубов в условиях коронавируса могла бы упасть, если бы чемпионат был закончен досрочно.

Напомним, ранее на исполкоме РФС было принято решение, о возобновлении сезона в РПЛ 19 июня.