Исполком РФС: РПЛ будет возобновлен с 21 июня

Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут возобновлены с 21 июня.

Такое решение было принято сегодня на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) после совещания с руководителями клубов РПЛ.

При этом все матчи до конца чемпионата будут проходить без зрителей, а команды получат возможность делать 5 замен по ходу игры.

Напомним, ранее сезон в РПЛ был приостановлен до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.