Исполком РФС: РПЛ будет возобновлен с 21 июня
Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут возобновлены с 21 июня.
Такое решение было принято сегодня на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) после совещания с руководителями клубов РПЛ.
При этом все матчи до конца чемпионата будут проходить без зрителей, а команды получат возможность делать 5 замен по ходу игры.
Напомним, ранее сезон в РПЛ был приостановлен до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым