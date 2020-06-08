Барулин: «Точно знаю, что «Нефтехимик» будет играть в КХЛ»

Вратарь «Нефтехимика» Константин Барулин сообщил, что нижнекамская команда точно примет участие в следующем розыгрыше КХЛ.

«Не секрет, что не так давно у главного спонсора клуба — завода «Нижнекамскнефтехим» — поменялось руководство. И какие сейчас новые данные по финансовой ситуации, я не в курсе, но точно знаю, что клуб 100% будет участвовать в розыгрыше КХЛ следующего сезона», — сказал Барулин.

По окончании сезона «Нефтехимик» расстался со всеми легионерами команды. Главный тренер Вячеслав Буцаев назвал их уход ожидаемым, но при этом не исключил вероятность возвращения некоторых иностранцев после окончания режима самоизоляции.

Также команду покинул резервный вратарь Александр Шарыченков. Ожидается, что вторым голкипером нижнекамцев в новом сезоне станет 22-летний Коротаев.

Ранее основной вратарь «Нефтехимика» продлил контракт с нижнекамским клубом еще на один год.